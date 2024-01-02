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Левиця з Центру порятунку диких тварин отримала контузію під час ракетної атаки РФ

2 січня 2024 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Левиця з Центру порятунку диких тварин отримала контузію під час ракетної атаки РФ
Левиця Юна отримала контузію. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час ракетного удару по Києву уламки ракети впали близько 300 метрів від її вольєра. У результаті вибуху левиця Юна втратила координацію. Їй надають належну допомогу.

Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин у Facebook.

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"Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети і падіння близько 300 метрів від її вольєра, вона отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації", — говориться у повідомленні.

Спеціалісти вивчили записи камер відеоспостереження і дійшли до висновку, що це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися.

"Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання. Дякуємо вам за турботу та слова підтримки в цей важкий час. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для Юни", — повідомили в Центрі.

Раніше ми розповідали, як фихованцям футбольного табору доводиться спати під час обстрілів.

Внаслідок ранкової атаки російських окупантів у Вишневому Київської області пошкоджено 11 багатоповерхівок. Понад 700 мешканцям надається вся необхідна допомога.

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