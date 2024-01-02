Левиця з Центру порятунку диких тварин отримала контузію під час ракетної атаки РФ
Під час ракетного удару по Києву уламки ракети впали близько 300 метрів від її вольєра. У результаті вибуху левиця Юна втратила координацію. Їй надають належну допомогу.
Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин у Facebook.
Від вибуху левиця отримала контузію
"Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети і падіння близько 300 метрів від її вольєра, вона отримала серйозну контузію, що призвело до повної втрати координації", — говориться у повідомленні.
Спеціалісти вивчили записи камер відеоспостереження і дійшли до висновку, що це не була звичайна травма, оскільки Юна не встигла вдаритися.
"Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання. Дякуємо вам за турботу та слова підтримки в цей важкий час. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для Юни", — повідомили в Центрі.
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