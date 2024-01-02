Ранкова атака РФ — наслідки обстрілу Київської області

Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda

Внаслідок ранкової атаки російських окупантів у Вишневому Київської області пошкоджено 11 багатоповерхівок. Понад 700 мешканцям надається вся необхідна допомога.

Новини.LIVE побували на місці обстрілу та показали наслідки.

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Журналісти побачили величезну вирву посеред двору внаслідок падіння уламків. До того ж постраждали автомобілі та повилітали вікна з багатоповерхівок.

У КОВА розповіли, що наразі на місці події працюють ДСНС, медики та правоохоронці. Людям нададуть тимчасове житло. Підготовлені місця для розселення 1 тис. осіб. В Київській області загинуло дві людини.

Правоохоронці та рятувальники на місці події. Фото: КОВА

Внаслідок атаки РФ пошкоджено:

16 приватних будинків;

11 багатоквартирних будинків;

дві школи;

складські приміщення, церква, низка підприємств;

понад 60 автівок;

приміщення обласного реабілітаційного центру.

Наслідки обстрілу Київської області. Фото: t.me/kyivoda

Допис КОВА. Фото: скриншот

Ліквідація наслідків ворожої атаки

У ДСНС повідомили, що в мобільному пункті обігріву у Вишневому люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю, зв’язатися з рідними та близькими. На місці працюють також психологи ДСНС.

"Додатково проводиться повторний огляд помешкань, де могли залишитися літні люди, які потребують допомоги. В одній з квартир знаходилась самотня літня жінка, якій стало зле. Рятувальники транспортували її до швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали. Ліквідація наслідків триває досі.

Також ми писали, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.