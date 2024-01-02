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Львица из Центра спасения диких животных получила контузию во время ракетной атаки РФ

2 января 2024 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Львица из Центра спасения диких животных получила контузию во время ракетной атаки РФ
Львица Юна получила контузию. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во время ракетного удара по Киеву обломки ракеты упали около 300 метров от ее вольера. В результате взрыва львица Юна потеряла координацию. Ей оказывают должную помощь.

Об этом сообщает Центр спасения диких животных в Facebook.

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"Сегодня утро было совсем не хорошим, наша львица Юна попала в тяжелую ситуацию. В результате сбития ракеты и падения около 300 метров от ее вольера, она получила серьезную контузию, что привело к полной потере координации", — говорится в сообщении.

Специалисты изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что это была не обычная травма, поскольку Юна не успела удариться.

"Она уже получает необходимый курс лечения, и мы надеемся на ее выздоровление. Спасибо вам за заботу и слова поддержки в это тяжелое время. Ваша поддержка очень важна для нас и для Юны", — сообщили в Центре.

Раньше мы рассказывали, как фиванцам футбольного лагеря приходится спать во время обстрелов.

В результате утренней атаки российских оккупантов в Вишневом Киевской области повреждено 11 многоэтажек. Более 700 жителей оказывается вся необходимая помощь.

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