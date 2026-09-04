Атака БпЛА на Київ: через падіння уламків 14 постраждалих

Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

У четвер, 3 вересня, РФ атакувала столицю безпілотниками. У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА постраждали 14 людей, серед них 12-річна дівчинка. Уламки зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах столиці, пошкоджено автомобілі та житловий будинок.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Наслідки системної дронової атаки по Києву

КМВА інформують, що протягом минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по Києву. Уламки ворожих засобів ураження впали одразу в чотирьох районах столиці.

Зокрема, їх зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах.

Внаслідок падіння уламків на проїжджу частину та відкриту територію були пошкоджені автомобілі. Також постраждали люди та зазнав пошкоджень житловий будинок. Загалом після ворожої атаки постраждали 14 людей. Серед них — 12-річна дівчинка.

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Київська міська військова адміністрація зауважує, що в Голосіївському районі столиці працює штаб, де мешканці можуть отримати допомогу після атаки.

Штаб розташований за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 7-А.

Пункт працює з 09:00 до 18:00.

Для довідок мешканці можуть звертатися за номером 068 432 45 35 — Лілія Цимбалиста.

Допис КМВА. Скріншот: Telegram

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що 3 вересня, в Києві через російську атаку постраждали 10 людей, серед яких одна дитина. У Голосіївському районі зазнав пошкоджень дев’ятиповерховий житловий будинок — руйнування сталися на дев’ятому поверсі.

Ми інформували, що в столиці можуть залишати мости відкритими під час повітряних тривог. Водночас у місті збільшили кількість автобусів, які курсують маршрутами, що дублюють лінії метрополітену.