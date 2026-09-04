Сибига об ударе РФ по Киеву: Россия пытается сорвать мирный процесс

Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по Жулянам в Киеве. По его словам, Москва пытается сорвать мирный процесс. В частности, Сибига объяснил, могла ли атака быть связана с возможным визитом представителей Соединенных Штатов Америки в Украину.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия стремится сорвать мирный процесс

Сибига отметил, что Россия вместо мира выбрала эскалацию.

"Не достигнув своих целей на поле боя, он (противник — ред.) перешел к государственному террору, к ракетному террору. Мы это видим в Киеве, видим по всей Украине и ощущаем ежедневно", — говорит он.

Одной из целей Москвы является влияние на настроения населения и попытка уничтожить украинскую энергосистему перед зимой. В то же время это также является "пощечиной мировым мирным усилиям" и попыткой сорвать этот процесс.

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Сибига заявил, что Украина ведет активный диалог с США и ожидает новой динамики в мирных усилиях в ближайшее время.

Удар России по СБУ

Глава МИД отреагировал на российский удар по центральному зданию СБУ в Киеве. По его словам, это серьёзная эскалация, требующая решительных ответных мер. Сибига отметил, что противник совершил атаку именно в момент возобновления мирных усилий и продемонстрировал свое истинное неприятие дипломатии.

Кроме того, под угрозой оказался также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Софийский собор.

"Мы призываем международных партнеров решительно осудить эти действия и усилить давление на режим Путина. Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой", — подчеркнул Сибига.

Обстрел Жулян 4 сентября

Российские оккупанты в пятницу, 4 сентября, продолжили массированный террор в Киевской области. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что российский прилет произошел в два старые самолета Як-40 в Жулянах.

По его словам, американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны были прилететь в Борисполь на самолете после визита в Москву уже 5 сентября.

"Самое интересное в этом предложении то, что они должны были прилететь в Борисполь на самолете. Это было на этапе согласования. Американцы сомневались, но были достаточно близки к тому, чтобы согласиться", — отметил Гончаренко.

Он говорит, что российский диктатор Владимир Путин посылает сигнал США, что договариваться он не будет.

"Очевидно, что он также в курсе того, что Виткофф и Кушнер должны были прилететь из Москвы в Киев", — добавил народный депутат.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, 4 сентября российский дрон нанес удар по центральному зданию СБУ в Киеве, расположенному недалеко от Софийского собора. БпЛА был направлен в кабинет руководителя Службы. Зеленский поручил подготовить ответ на атаку.

А 3 сентября обломки российских дронов упали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах Киева. В результате обстрелов пострадали 14 человек. В частности, враг повредил автомобили и дом.