Відновлення Охматдиту після атаки РФ — у МОЗ назвали термін

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у понеділок, 9 червня, назвав терміни завершення відновлення дитячої клінічної лікарні "Охматдит" у Києві. Вона була сильно пошкоджена під час атаки на столицю 8 липня 2024 року.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Відновлення Охматдиту

За словами Ляшка, на початку червня розпочалося відновлення основного корпусу "Охматдиту". Наразі відбулися тендерні процедури на майданчику Prozorro з очікуваною вартістю 367 мільйонів гривень, а переможець підписав контракт на 293 мільйони гривень — це ТОВ "Ріола-Модуль", яка і розпочало відновлювальні роботи.

"Зараз проводяться заміри, замовляються необхідні матеріали для того, щоб завершити будівництво до кінця цього року точно. Але в нас прохання, і ми працюємо з командою для того, щоб всі фасадні роботи завершились до настання холодів, тобто впродовж жовтня-початку листопада, аби корпус продовжував функціонувати, як одиниця", — сказав міністр.

Він розповів, що до фасадних робіт відносяться світлопрозорі конструкції, повна заміна вікон, але паралельно тривають будівельні роботи всередині, зокрема інженерні мережі, вентиляція, киснепостачання й інші системи, а також те, що було пошкоджено внаслідок терористичного акту РФ минулого року. Йдеться також про підвісні стелі й інші панелі.

"У мене також прохання до компанії звернути увагу на один із поверхів, де чисті приміщення, де боксовані приміщення, де відбувається трансплантація кісткового мозку. Оскільки це єдине відділення, яке сьогодні працює сьогодні за межами закладу "Охматдит" і для нас пріоритет якнайшвидше перевести це відділення в комплекс", — зауважив Ляшко.

Він додав, що існують попередні домовленості, що ми внутрішні роботи розпочнуться саме з цього відділення. І далі якнайшвидше завершать вентиляційні роботи, аби це відділення переїхало в лікарню. Також голова МОЗ наголосив, що ключова робота проєктантів — проводити ці роботи без зупинки роботи лікарні.

Нагадаємо, у травні Фонд братів Суркісів за участю футбольного клубу "Динамо" профінансував відновлення одного з відділень "Охматдиту".

Раніше Ляшко заявив, що процес відбудови лікарні відбувається під контролем правоохоронців та з повною відкритістю для громадськості.