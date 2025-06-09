Восстановление Охматдета после атаки РФ - в Минздраве назвали срок

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 9 июня, назвал сроки завершения восстановления детской клинической больницы "Охматдет" в Киеве. Она была сильно повреждена во время атаки на столицу 8 июля 2024 года.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Восстановление Охматдета

По словам Ляшко, в начале июня началось восстановление основного корпуса "Охматдета". Сейчас состоялись тендерные процедуры на площадке Prozorro с ожидаемой стоимостью 367 миллионов гривен, а победитель подписал контракт на 293 миллиона гривен — это ООО "Ріола-Модуль", которая и начала восстановительные работы.

"Сейчас проводятся замеры, заказываются необходимые материалы для того, чтобы завершить строительство до конца этого года точно. Но у нас просьба, и мы работаем с командой для того, чтобы все фасадные работы завершились до наступления холодов, то есть в течение октября-начала ноября, чтобы корпус продолжал функционировать, как единица", — сказал министр.

Он рассказал, что к фасадным работам относятся светопрозрачные конструкции, полная замена окон, но параллельно продолжаются строительные работы внутри, в частности инженерные сети, вентиляция, кислородоснабжение и другие системы, а также то, что было повреждено в результате террористического акта РФ в прошлом году. Речь идет также о подвесных потолках и других панелях.

"У меня также просьба к компании обратить внимание на один из этажей, где чистые помещения, где боксированные помещения, где происходит трансплантация костного мозга. Поскольку это единственное отделение, которое сегодня работает сегодня за пределами заведения "Охматдет" и для нас приоритет как можно быстрее перевести это отделение в комплекс", — отметил Ляшко.

Он добавил, что существуют предварительные договоренности, что мы внутренние работы начнутся именно с этого отделения. И дальше как можно быстрее завершат вентиляционные работы, чтобы это отделение переехало в больницу. Также глава Минздрава отметил, что ключевая работа проектантов — проводить эти работы без остановки работы больницы.

Напомним, в мае Фонд братьев Суркисов с участием футбольного клуба "Динамо" профинансировал восстановление одного из отделений "Охматдета".

Ранее Ляшко заявил, что процесс восстановления больницы происходит под контролем правоохранителей и с полной открытостью для общественности.