У Києві продовж літа зафіксували 18 погодних рекордів

Діти охолоджуються під розпилювачем у спеку. Фото: Новини.LIVE

У Києві погода влітку 2024 року перевищила кліматичну норму. Літо в столиці стало вдруге найспекотнішим після літа 2010 року за всю історію спостережень з 1881 року. Окрім того, метеорологи зафіксували ще кілька погодних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

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У Києві середня температура повітря у 2024 році склала +23,0 ºС. Це на 2,6 ºС перевищує кліматичну норму, Метеорологи заявили, що таким чином літо в столиці забезпечило другу позицію після показників 2010 року (+23,7 ℃) серед найтепліших у Києві з 1881 року. Пік відхилення від кліматичної норми зафіксували у липні (3 ºС).

А от найхолоднішим літо було 14 серпня. Тоді температура вранці опустилася до +13,4 ºС. Найспекотніший день влітку зафіксували 16 липня — температура повітря після полудня піднялася до +36 ºС.

Показники темпреатури літа 2024 року у Києві. Фото: Центральна геофізична обсерваторія

Всього за літо зафіксували 18 температурних рекордів у Києві. З них 14 у липні, а решта у серпні.

Опадів за літо на проспекті Науки було трохи більше норми — 211 мм або 107% середньобагаторічних показників. Найчастіше дощі випадали у червні, що становило майже дві місячні норми.