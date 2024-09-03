В Киеве в течение лета зафиксировали 18 погодных рекордов

Дети охлаждаются под распылителем в жару. Фото: Новини.LIVE

В Киеве погода летом 2024 превысила климатическую норму. Лето в столице стало вторым самым жарким после лета 2010 года за всю историю наблюдений с 1881 года. Кроме того, метеорологи зафиксировали еще несколько погодных рекордов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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В Киеве средняя температура воздуха в 2024 году составила 23,0 ºС. Это на 2,6 ºС превышает климатическую норму, Метеорологи заявили, что таким образом, лето в столице обеспечило вторую позицию после показателей 2010 года (+23,7 ℃) среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Пик отклонения от климатической нормы был зафиксирован в июле (3 ºС).

А вот самым холодным летом было 14 августа. Тогда температура утром опустилась до 13,4 ºС. Жаркий день летом зафиксировали 16 июля — температура воздуха после полудня поднялась до +36 ºС.

Показники темпреатури літа 2024 року у Києві. Фото: Центральна геофізична обсерваторія

Всего за лето зафиксировали 18 температурных рекордов в Киеве. Из них 14 в июле, а остальные в августе.

Осадков за лето на проспекте Науки было чуть больше нормы – 211 мм или 107% среднемноголетних показателей. Чаще дожди выпадали в июне, что составляло почти две месячные нормы.