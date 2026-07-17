Нового очільника КМВА ще не обрали — деталі

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Нового керівника Київської міської військової адміністрації замість Тимура Ткаченка поки не обрали. Наразі тривають консультації щодо кандидатури, яка зможе виконувати великий обсяг завдань за умов обмежених повноважень.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає Новини.LIVE.

У Зеленського ще не визначили нового очільника КМВА

За словами Дмитра Литвина, пошук кандидата на посаду голови Київської міської військової адміністрації триває. Головною вимогою до майбутнього керівника є здатність ефективно працювати в умовах значної кількості завдань і водночас обмежених повноважень.

Радник президента зазначив, що саме на недостатність повноважень КМВА раніше звертав увагу Тимур Ткаченко. Він неодноразово заявляв, що можливостей адміністрації недостатньо для повноцінного виконання всіх покладених на неї функцій.

Литвин також прокоментував інформацію про можливих претендентів на посаду, серед яких називали Олега Ляшка та Ігоря Терехова.

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За його словами, Ляшко наразі бачить своє подальше місце у війську, а Терехов продовжує зосереджуватися на роботі у Харкові.

Водночас остаточного рішення щодо нового голови Київської міської військової адміністрації поки немає.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський 16 липня своїм указом звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідний документ №615 уже оприлюднили на офіційному сайті глави держави, і він набув чинності.

Новини.LIVE писали, що колишній начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко після звільнення опублікував звернення, у якому подякував усім, хто допомагає столиці вистояти під час повномасштабної війни. За його словами, стійкість Києва є заслугою тисяч звичайних киян, які щодня працюють заради безпеки міста.