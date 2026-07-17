Нового руководителя КМВА пока не избрали — подробности

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Нового руководителя Киевской городской военной администрации вместо Тимура Ткаченко пока не избрали. В настоящее время ведутся консультации по поводу кандидатуры, которая сможет выполнять большой объем задач в условиях ограниченных полномочий.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

У Зеленского еще не определили нового главу КГВА

По словам Дмитрия Литвина, поиск кандидата на должность главы Киевской городской военной администрации продолжается. Главным требованием к будущему руководителю является способность эффективно работать в условиях значительного количества задач и одновременно ограниченных полномочий.

Советник президента отметил, что именно на недостаточность полномочий КГВА ранее обращал внимание Тимур Ткаченко. Он неоднократно заявлял, что возможностей администрации недостаточно для полноценного выполнения всех возложенных на нее функций.

Литвин также прокомментировал информацию о возможных претендентах на должность, среди которых называли Олега Ляшко и Игоря Терехова.

Читайте также:

По его словам, Ляшко пока видит своё дальнейшее место в армии, а Терехов продолжает сосредотачиваться на работе в Харькове.

В то же время окончательного решения относительно нового главы Киевской городской военной администрации пока нет.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 16 июля своим указом уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующий указ №615 уже опубликован на официальном сайте президента и вступил в силу.

Новини.LIVE писали, что бывший начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко после увольнения опубликовал обращение, в котором поблагодарил всех, кто помогает столице выстоять во время полномасштабной войны. По его словам, стойкость Киева — это заслуга тысяч обычных киевлян, которые ежедневно работают ради безопасности города.