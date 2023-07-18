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Любителю російського репу на Київщині вручили повістку

18 липня 2023 12:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Любителю російського репу на Київщині вручили повістку
Затриманий чоловік. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області, а саме в Боряці, чоловік вирішив послухати російську музику прямо на вулиці. За це молодик отримав і повістку, і адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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За словами очевидців, у Боярці молоді люди під час прогулянки вирішили ввімкнути російський реп.

Чоловік підспівував та підтанцьовував під пісні держави-агресорки.

"Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею. Небайдужа громадянка повідомила про інцидент поліції", — кажуть правоохоронці.

Отримав запрошення до ТЦК

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників.

На обох склали відповідні адмінпротоколи (ст. 173 КУпАП). Також чоловіку вручили повістку до Фастівського РТЦК.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 липня у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.

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