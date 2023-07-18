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Любителю российского рэпа в Киевской области вручили повестку

18 июля 2023 12:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Любителю российского рэпа в Киевской области вручили повестку
Задержанный мужчина. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области, а именно в Боряке, мужчина решил послушать российсую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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По словам очевидцев, в Боярке молодые люди во время прогулки решили включить русский рэп.

Муж подпевал и подтанцовывал под песни государства-агрессора.

"Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции", — говорят правоохранители.

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Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей.

На обоих составили соответствующие админпротоколы (ст. 173 КУоАП). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.

 

Напомним, ранее мы писали, что 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.

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