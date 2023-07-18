Любителю российского рэпа в Киевской области вручили повестку
В Киевской области, а именно в Боряке, мужчина решил послушать российсую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Включил музыку оккупанта и танцевал
По словам очевидцев, в Боярке молодые люди во время прогулки решили включить русский рэп.
Муж подпевал и подтанцовывал под песни государства-агрессора.
"Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции", — говорят правоохранители.
Получил приглашение в ТЦК
Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области оперативно установили правонарушителей.
На обоих составили соответствующие админпротоколы (ст. 173 КУоАП). Также мужчине вручили повестку в Фастовский РТЦК.
Напомним, ранее мы писали, что 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.