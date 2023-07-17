У центрі Києва зі стріляниною затримали чоловіка: подробиці спецоперації

Затриманий під час стрілянини в Печерському районі столиці. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 липня, у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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За даними слідства, невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація.

Після того, як приватна охорона прибула, чоловік почав стріляти в бік працівників. На жаль, поранив одного з них.

У Печерському районі столиці сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

"У подальшому озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні. Правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої бійці КОРД затримали чоловіка", — кажуть слідчі.

У Печерському районі столиці сталась стрілянина. Фото: Нацполіція

У результаті розслідування виявилось, що ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку поки невідомі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав автомобіль з-під будинку власника. Патрульні розшукали зловмисника за кілька годин.

Додамо, у Києві викрили групу грабіжників, які видавали себе за поліцейських.