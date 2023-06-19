Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Лось, який гуляв парком у Києві, помер arrow

Лось, який гуляв парком у Києві, помер

19 червня 2023 17:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Помер лось, який гуляв парком у Києві
Лось у столичному парку. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 19 червня в одному з київських парків помітили лося. Пізніше стало відомо, що він помер дорогою до Центру порятунку. 

Про це повідомили у пресслужбі Центру порятунку

Читайте також:

Лося помітили у парку Києва

Мешканці Києва, які помітили дику тварину у Парку партизанської слави, казали, що лось постійно прилягав на землю, адже йому було важко ходити. 

  • Лось, якого помітили у столичному парку. Фото: соцмережі
  • Лось, якого помітили у столичному парку. Фото: соцмережі
1 / 2

Небайдужі люди звернулися до зоозахисників та ветеринарів, які відразу прибули на місце події. 

Тварину, ймовірно, збила машина

Прибувши на місце події, помітили, що лось вже був мертвий. Тож, його відразу повезли на розтин. 

"Очільниця Центру порятунку Наталія Попова одразу вирушила на місце. За кілька годин вона повідомила, що лось помер дорогою до Центру порятунку. Йому не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, це була ситуація без шансів", — йдеться у повідомленні. 

Лікарі кажуть, що тварину, ймовірно, збила машина. Але поки рано говорити про остаточні результати. 

"Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина — у нього сильно забитий бік і площа удару дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом", — кажуть лікарі. 

Нагадаємо, раніше харків'янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому. Пес Рафаель майже рік прожив у Харківському міському притулку для бездомних тварин після того, як втік від господарів на початку повномасштабної війни. Але цього тижня його знайшли та він повернувся до себе додому.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB