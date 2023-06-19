Помер лось, який гуляв парком у Києві

Лось у столичному парку. Фото: соцмережі

Вранці 19 червня в одному з київських парків помітили лося. Пізніше стало відомо, що він помер дорогою до Центру порятунку.

Про це повідомили у пресслужбі Центру порятунку.

Читайте також:

Лося помітили у парку Києва

Мешканці Києва, які помітили дику тварину у Парку партизанської слави, казали, що лось постійно прилягав на землю, адже йому було важко ходити.

Лось, якого помітили у столичному парку. Фото: соцмережі

Лось, якого помітили у столичному парку. Фото: соцмережі 1 / 2

Небайдужі люди звернулися до зоозахисників та ветеринарів, які відразу прибули на місце події.

Тварину, ймовірно, збила машина

Прибувши на місце події, помітили, що лось вже був мертвий. Тож, його відразу повезли на розтин.

"Очільниця Центру порятунку Наталія Попова одразу вирушила на місце. За кілька годин вона повідомила, що лось помер дорогою до Центру порятунку. Йому не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, це була ситуація без шансів", — йдеться у повідомленні.

Лікарі кажуть, що тварину, ймовірно, збила машина. Але поки рано говорити про остаточні результати.

"Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина — у нього сильно забитий бік і площа удару дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом", — кажуть лікарі.

Нагадаємо, раніше харків'янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому. Пес Рафаель майже рік прожив у Харківському міському притулку для бездомних тварин після того, як втік від господарів на початку повномасштабної війни. Але цього тижня його знайшли та він повернувся до себе додому.