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Лось, гулявший по парку в Киеве, умер

19 июня 2023 17:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Умер лось, гулявший по парку в Киеве
Лось в столичном парке. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 19 июня в одном из киевских парков заметили лося. Позже стало известно, что он умер по дороге в Центр спасения.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра спасения.

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Лося заметили в парке Киева

Жители Киева, заметившие дикое животное в Парке партизанской славы, говорили, что лось постоянно прилегал на землю, ведь ему было тяжело ходить.

  • Лось, который был замечен в столичном парке. Фото: соцсети
  • Лось, который был замечен в столичном парке. Фото: соцсети
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Неравнодушные люди обратились к зоозащитникам и ветеринарам, которые сразу прибыли на место происшествия.

Животное, вероятно, сбила машина

Прибыв на место происшествия, заметили, что лось уже был мертв. Его сразу повезли на вскрытие.

"Председатель Центра спасения Наталья Попова сразу отправилась на место. Через несколько часов она сообщила, что лось умер по дороге в Центр спасения. Ему не успели оказать помощь, и, судя по словам присутствующих, это была ситуация без шансов", — говорится в сообщении.

Врачи говорят, что животное, вероятно, сбила машина. Но пока рано говорить об окончательных результатах.

"Предварительно врачи предполагают, что лося сбила машина — у него сильно ушиб и площадь удара очень велика. Но окончательные результаты вскрытия будут впоследствии", — говорят врачи.

Напомним, ранее харьковчанин нашел свою собаку, которая пропала более года назад. Пес Рафаэль почти год прожил в Харьковском городском приюте для бездомных животных после того, как скрылся от хозяев в начале полномасштабной войны. Но на этой неделе его нашли и он вернулся домой.

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