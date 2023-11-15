Майдан без "Глобуса" та Хрещатик без білбордів — історичні кадри Києва

Кадри історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Сучасний Київ настільки просякнутий високими й блискучими хмарочосами та яскравими рекламними білбордами, що часом думаєш, ніби він таким був завжди. Фото з життя історичної столиці часів СРСР можемо побачити через об'єктив українського фотожурналіста Бориса Градова.

Відповідні кадри оприлюднила агенція екскурсій "Спрага".

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Так, у фото Бориса Градова можемо побачити, який вигляд мав історичний Київ 40, 50, 60, а то й більше років тому.

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info 1 / 9

З кадрів можна прослідкувати за тодішньою модою — що одягали кияни, а також на яких авто їздили.

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info

Фото історичного Києва через об'єктив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info 1 / 10

Помітно, що історичний Київ увінчаний деревами та зеленню. А на Хрещатику за перехожими киянами спостерігають, в цілому як і зараз, столичні каштани.

Що відомо про Бориса Градова

Борис Градов працював фотокореспондентом журналу "Україна" з середини 50-х. Народився 1908 року в Саратовській губернії Російської імперії, навчався фотографії у Сталінграді.

Брав участь у Другій світовій війні як аерофоторозвідник. Після демобілізації проживав в Ужгороді та працював фотокореспондентом у газеті "Молодь Закарпаття".

Український фотожурналіст Борис Градов. Фото: 56store.com.ua

Пізніше, 1951 року, з дружиною фотожурналісткою Іриною Пап переїхав до Києва, де працював у газеті "Сталінське плем'я" та пізніше у журналі "Україна".

За більше як 30 років роботи в Києві увічнював життя Хрещатика та мешканців міста в фотографії. Помер у грудні 1988 року.

Нагадаємо, що в мережі показали архівні кадри того, як 6 листопада 1960 року в Києві сталося відкриття першої гілки метро з пʼяти станцій — "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" та "Вокзальна".