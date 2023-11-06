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В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро

6 листопада 2023 16:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро
Станція метро «Дніпро» в Києві, липень 1962 року. Архівне фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі показали архівні кадри того, як шостого листопада 1960 року в Києві сталося відкриття першої гілки метро з пʼяти станцій — "Дніпро", "Арсенальна", "Хрещатик", "Університет" та "Вокзальна". Київське метро було третім за величиною у колишньому СРСР після московського та ленінградського.

Архівні кадри оприлюднило видання "Бабель".

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Видання зазначає, що метро в Києві хотіли побудувати ще наприкінці XIX, потім на початку XX століття, але завадили Перша та Друга світові війни. Перед останньою, у 1936 році було затверджено новий Генеральний план забудови Києва. Почалося будівництво урядового кварталу, а також затвердили проєкт Київського метрополітену завдовжки близько 40 кілометрів.

В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро
Тунель Київського метро поруч зі станцією "Арсенальна", 9 серпня 1959 року. Джерело: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Після завершення війни у 1945 році зʼявився новий проєкт метро з трьома лініями, які існують і донині. У 1949 році почали пробивати тунелі метро від сучасної станції "Дніпро". Тут же було й перше депо. Перший забій відбувся в 1951-му між станціями "Дніпро" та "Арсенальна". Останній — у 1959-му між  "Університетом" та "Вокзальною".

В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро
Будівництво лінії Київського метро від станції "Дніпро" на лівий берег, 1963 рік. Джерело: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

До 1960 року встигли побудувати лише пʼять станцій сучасної червоної гілки. Особливо відзначають "Арсенальну" вона виявилася найглибшою у світі станцією метро, а її вестибюль споруджували на поверхні й опускали під землю чотири місяці. Тобто, як стверджує видання, — за лондонським типом. 

В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро
Іван Виноградов в кабіні машиніста, 1960 рік. Джерело: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Перший пробний рейс відбувся 22 жовтня 1960 року завдяки машиністу московського метро Олексія Сімагіна. А на офіційному відкритті, 6 листопада, його змінив киянин Іван Виноградов. За його словами, їх разом із Сімагіним "перевіряли спецоргани на предмет свідомості", а особисто з ним "розмовляв полковник". Церемонію відкриття провели на станції "Хрещатик". Потім поїзд разом з партначальством рушив через "Арсенальну" до "Дніпра", а звідти назад до "Вокзальної".

В мережі показали архівні фото відкриття першої гілки київського метро
Перший секретар ЦК КПУ Микола Підгорний (у центрі) на відкритті Київського метрополітену на станції "Хрещатик", 6 листопада 1960 року. Джерело: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Після відкриття метро тиждень працювало лише для екскурсій. Групи від заводів та навчальних закладів могли безкоштовно оглядати станції й кататися у вагонах. Сьогодні Київський метрополітен — це три лінії протяжністю майже 70 кілометрів, 52 станції з трьома пересадними вузлами, і щодня він перевозить близько 1,5 мільйона пасажирів.

Нагадаємо, що раніше у мережі зʼявились ескізи проєктів, на яких показано, як би виглядали станції столичного метро "Хрещатик" та "Шулявська". Також повідомлялося, що київський метрополітен отримав дванадцять вагонів від Польщі. 

 

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