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Майдан без "Глобуса" и Крещатик без билбордов — исторические кадры Киева

15 ноября 2023 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Майдан без "Глобуса" и Крещатик без билбордов — исторические кадры Киева
Кадры исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Современный Киев настолько пропитан высокими и блестящими небоскребами и яркими рекламными билбордами, что порой думаешь, что он таким был всегда. Фото из жизни исторической столицы времен СССР можем увидеть через объектив украинского фотожурналиста Бориса Градова.

Соответствующие кадры обнародовало агентство экскурсий "Спрага".

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Как выглядит исторический Киев

Так, в фото Бориса Градова можем увидеть, как выглядел исторический Киев 40, 50, 60, а то и больше лет назад.

  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
1/9 _ 9

Из кадров можно проследить за тогдашней модой, что одевали киевляне, а также на каких авто ездили.

  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
  • Исторический Киев
    Фото исторического Киева через объектив Бориса Градова. Фото: facebook.com/spraga.info
1/10 _ 10

Примечательно, что исторический Киев увенчан деревьями и зеленью. А на Крещатике за прохожими киевлянами наблюдают, в целом, как и сейчас, столичные каштаны.

Что известно о Борисе Градове

Борис Градов работал фотокорреспондентом журнала "Украина" с середины 50-х. Родился в 1908 году в Саратовской губернии Российской империи, учился фотографии в Сталинграде.

Участвовал во Второй мировой войне как аэрофоторазведчик. После демобилизации проживал в Ужгороде и работал фотокорреспондентом в газете "Молодежь Закарпатья".

Украинский фотожурналист Борис Градов
Украинский фотожурналист Борис Градов. Фото: 56store.com.ua

Позже, в 1951 году, с женой фотожурналисткой Ириной Пап переехал в Киев, где работал в газете "Сталинское племя" и позже в журнале "Украина".

За более чем 30 лет работы в Киеве увековечивал жизнь Крещатика и жителей города в фотографии. Скончался в декабре 1988 года.

Напомним, что в сети показали архивные кадры того, как 6 ноября 1960 года в Киеве произошло открытие первой ветки метро из пяти станций — "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная".

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