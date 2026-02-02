Відео
Україна
Відео

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:23
Майже 1,4 млн грн збитків — судитимуть посадовця КП у Києві
Робота комунальників. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника комунального підприємства "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району". Його звинувачують у службовій недбалості, що кваліфікується за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у вівторок, 2 лютого.

Читайте також:
Майже 1,4 млн грн збитків — судитимуть посадовця КП у Києві - фото 1
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, під час закупівлі антипаркувальних стовпчиків для обмеження паркування на тротуарах та забезпечення безпеки пішоходів посадовець придбав продукцію неналежної якості: стовпчики виявилися нижчими та міцнішими, ніж передбачалося умовами закупівлі, і не відповідали вимогам ДСТУ.

Через це бюджету Києва було завдано збитків на майже 1,4 мільйона гривень. Крім кримінального провадження, прокурори також подали цивільний позов, щоб стягнути з посадовця суму завданих збитків.

Нагадаємо, що столичний посадовець шляхового управління не вказав у своїй декларації вартість квартири та паркомісце, через що йому оголосили підозру.

А до цього на Дніпропетровщині злочинна група викрадала бюджетні кошти, які виділяли на відновлення будинків та ремонт укриттів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
