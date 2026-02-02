Почти 1,4 млн грн убытков — будут судить чиновника КП в Киеве
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника коммунального предприятия "ДЭУ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Подольского района". Его обвиняют в служебной халатности, что квалифицируется по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram во вторник, 2 февраля.
Детали дела
По данным следствия, при закупке антипарковочных столбиков для ограничения парковки на тротуарах и обеспечения безопасности пешеходов чиновник приобрел продукцию ненадлежащего качества: столбики оказались ниже и прочнее, чем предполагалось условиями закупки, и не соответствовали требованиям ДСТУ.
Из-за этого бюджету Киева был нанесен ущерб на почти 1,4 миллиона гривен. Кроме уголовного производства, прокуроры также подали гражданский иск, чтобы взыскать с чиновника сумму нанесенного ущерба.
Напомним, что столичный чиновник дорожного управления не указал в своей декларации стоимость квартиры и паркоместо, из-за чего ему объявили подозрение.
А до этого на Днепропетровщине преступная группа похищала бюджетные средства, которые выделяли на восстановление домов и ремонт укрытий.
