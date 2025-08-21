Близько 180 тисяч киян залишаться без тепла під час опалювального сезону

Майже дві сотні тисяч киян будуть без тепла — Попенко
В цьому році під час опалювального сезону близько 180 тисяч киян будуть без тепла. Причина цього — масштабні пошкодження інфраструктури після обстрілів.
Про це в ефірі "Київського часу" заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Чому частина киян залишаться без тепла
За словами Попенка, у Києві пошкоджено понад 1000 будинків, і всі вони потребують газового обстеження. Однак фізично ці роботи провести не встигнуть.
"В Києві більше 1000 пошкоджених будинків. Я вам гарантую, серед тисячі цих будинків, більшість не будуть підключені до опалення. Такої фізичної можливості не буде. Бо провести обстеження газове, тисячі будинків, фізично не буде можливості", — заявив Попенко.
Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для таких людей, бо єдиний варіант для них зігрітись взимку — це електрообігрівачі.
Нагадаємо, нещодавно голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея розповів, що у деяких будинках газу немає вже майже два роки. Зокрема, газовики не під'єднують газопостачання, поки не перевірять усі квартири.
