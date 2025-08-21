Около 180 тысяч киевлян останутся без тепла во время отопительного сезона

Олег Попенко. Фото: скриншот из эфира

В этом году во время отопительного сезона около 180 тысяч киевлян будут без тепла. Причина этого — масштабные повреждения инфраструктуры после обстрелов.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Почему часть киевлян останутся без тепла

По словам Попенко, в Киеве повреждено более 1000 домов, и все они нуждаются в газовом обследовании. Однако физически эти работы провести не успеют.

"В Киеве более 1000 поврежденных домов. Я вам гарантирую, среди тысячи этих домов, большинство не будут подключены к отоплению. Такой физической возможности не будет. Потому что провести обследование газовое, тысячи домов, физически не будет возможности", — заявил Попенко.

Эксперт подчеркнул, что государству надо компенсировать расходы на электроэнергию для таких людей, потому что единственный вариант для них согреться зимой - это электрообогреватели.

Напомним, недавно председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея рассказал, что в некоторых домах газа нет уже почти два года. В частности, газовики не подключают газоснабжение, пока не проверят все квартиры.

