Опалення в Києві — будинки після обстрілів без газу два роки

Газовий лічильник. Фото: Новини.LIVE

У Києві є будинки після обстрілів РФ, в яких немає газу вже майже два роки. Газовики не під'єднують газопостачання, поки не перевірять усі квартири.

Про це заявив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея в ефірі "Київського часу".

Відсутність газу у будинках після обстрілів

Кривошея розповів, що у Шевченківському районі столиці після обстрілів досі не подано газ, і ситуація може повторюватися в інших районах. Причина — жорстка політика безпеки, якої дотримується "Київгаз".

"Якщо він (газовик. — Ред.) не зайде в одну квартиру, тому що ви поїхали за кордон і немає рішення доступу в цю квартиру, то в цьому будинку не включать газ. Це може стати причиною витоку газу, і це може бути серйознішою катастрофою, чим навіть приліт", — пояснив голова Громадської ради при КМДА.

За його словами, мешканцям радять переходити на електроприлади, адже навіть за умови відновлених будівель газ лишатиметься недоступним без повної перевірки кожного помешкання.

Нагадаємо, у Києві досі немає рішення для зруйнованих будинків після атаки 31 липня. Кияни обурені бездіяльністю місцевої влади.

Зазначимо, що внаслідок масованої атаки російських військ на Київ 31 липня 2025 року загинуло 32 людини.