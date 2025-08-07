Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві будинки без газу майже два роки — яка причина

У Києві будинки без газу майже два роки — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 23:32
Опалення в Києві — будинки після обстрілів без газу два роки
Газовий лічильник. Фото: Новини.LIVE

У Києві є будинки після обстрілів РФ, в яких немає газу вже майже два роки. Газовики не під'єднують газопостачання, поки не перевірять усі квартири. 

Про це заявив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея в ефірі "Київського часу"

Реклама
Читайте також:

Відсутність газу у будинках після обстрілів

Кривошея розповів, що у Шевченківському районі столиці після обстрілів досі не подано газ, і ситуація може повторюватися в інших районах. Причина — жорстка політика безпеки, якої дотримується "Київгаз".

"Якщо він (газовик. — Ред.) не зайде в одну квартиру, тому що ви поїхали за кордон і немає рішення доступу в цю квартиру, то в цьому будинку не включать газ. Це може стати причиною витоку газу, і це може бути серйознішою катастрофою, чим навіть приліт", — пояснив голова Громадської ради при КМДА. 

За його словами, мешканцям радять переходити на електроприлади, адже навіть за умови відновлених будівель газ лишатиметься недоступним без повної перевірки кожного помешкання.

Нагадаємо, у Києві досі немає рішення для зруйнованих будинків після атаки 31 липня. Кияни обурені бездіяльністю місцевої влади.

Зазначимо, що внаслідок масованої атаки російських військ на Київ 31 липня 2025 року загинуло 32 людини.

Київ обстріли опалення будинок квартира
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації