"Маленький Сталінград": боєць Інтернаціонального легіону поділився спогадами про бої за Мощун

Наслідки бойових дій у селі Мощун

Боєць Інтернаціонального легіону з позивним "Вікінг" розповів, як рік тому українські Сили оборони вели запеклі бої з ворогом за село Мощун під Києвом. За словами військового, Мощун став тим місцем, де українські оборонці зупинили просування російських загарбників, він назвав його "маленьким Сталінградом".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Бої за Мощун та Ірпінь

Більшість легіону, за словами військового, знаходилася на оборонних позиціях за 200 метрів від села. Його у складі десятка найбільш досвідчених добровольців відібрали утримувати позиції в самому Мощуні.

"Ми розташувалися в невеликій двоповерховій дачі, яку ми зараз називаємо "будинком убивць" — "the kill house". У нас були снайпери, які вбили приблизно чотири десятки росіян. П'ять днів і ночей безперервно тримали оборону і вели бої", — розповідає військовий.

Після Мощуна, за словами "Вікінга", росіяни спробували завдати ще одного удару в районі Ірпеня, щоби пробитися до мосту на Варшавській трасі до столиці. Після підриву одна частина цієї переправи не впала, росіяни могли б по ній проїхати на легкоброньованій техніці. Але приблизно 20 березня до Ірпеня прибули додаткові українські війська, щоб розпочати контрнаступ. Кілька днів у місті тривали бої за кожен квартал та вулицю.

"Мощун та Ірпінь — це були два населені пункти, де ми зірвали наступ росіян. Мощун — це було те місце, де ми їх зупинили, а Ірпінь — звідки вони почали тікати", — розповідає "Вікінг".

"Жест доброї волі" росіян

Згодом під час переговорів у Стамбулі заступник міністра оборони рф Олександр Фомін заявив, що москва "зменшує воєнну активність" на півночі України. Останні війська окупантів вийшли з Київської області 2 квітня, залишивши за собою тисячі зруйнованих доль та людських жертв. У Кремлі це назвали "жестом доброї волі", та "Вікінг" вказує на значні проблеми у ворожого війська на Київщині.

"Війни виграються не лише хорошими солдатами, а й розвідкою, зв'язком і що найголовніше — логістикою. У війнах ніде не зустрінеш ідеального матеріально-технічного забезпечення. Проте росіяни приїхали сюди взагалі без логістики. Коли в них закінчилося паливо, вони буквально пішли його шукати в українські відділки поліції", — каже військовий.

Він також розповів, що місцеві жителі повідомляли українським воїнам про переміщення ворожих колон та техніки. Абсолютне незнання настроїв українців зіграло злий жарт як із самим путіним, так і з його бойовиками. "Вікінг" згадує, як деякі чоловіки, що раніше служили в радянській армії, підходили і показували на карті: "тут багато росіян, а тут у них стоїть озброєння".

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що звільнення Мощуна було одним із найважливіших кроків у боротьбі за Київщину. Цей район був ключовим для забезпечення безпеки столиці та всієї країни. Завдяки подвигу захисників вдалося тримати оборону на цьому напрямку, що суттєво вплинуло на результат бойових дій у регіоні.