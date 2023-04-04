"Маленький Сталинград": боец Интернационального легиона поделился воспоминаниями о боях за Мощун

Последствия боевых действий в селе Мощун

Боец Интернационального легиона с позывным "Викинг" рассказал, как год назад украинские Силы обороны вели ожесточенные бои с врагом за село Мощун под Киевом. По словам военного, Мощун стал тем местом, где украинские защитники остановили продвижение российских захватчиков, он назвал его "маленьким Сталинградом".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Бои за Мощун и Ирпень

Большинство легиона, по словам военного, находилось на оборонных позициях в 200 метрах от села. Его в составе десятка наиболее опытных добровольцев отобрали удерживать позиции в самом Мощуне.

"Мы расположились в небольшой двухэтажной даче, которую мы сейчас называем "домом убийц" — "the kill house". У нас были снайперы, убившие примерно четыре десятка россиян. Пять дней и ночей непрерывно держали оборону и вели бои", — рассказывает военный.

После Мощуна, по словам "Викинга", россияне попытались нанести еще один удар в районе Ирпеня, чтобы пробиться к мосту на Варшавской трассе в столицу. После подрыва одна часть этой переправы не свалилась, россияне могли бы по ней проехать на легкобронированной технике. Но примерно 20 марта в Ирпень прибыли дополнительные украинские войска, чтобы начать контрнаступление. Несколько дней в городе шли бои за каждый квартал и улицу.

"Мощун и Ирпень — это было два населенных пункта, где мы сорвали наступление россиян. Мощун — это было то место, где мы их остановили, а Ирпень — откуда они начали бежать", — рассказывает "Викинг".

"Жест доброй воли" россиян

Через некоторое время в ходе переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны россии Александр Фомин заявил, что москва "уменьшает военную активность" на севере Украины. Последние войска оккупантов вышли из Киевской области 2 апреля, оставив за собой тысячи разрушенных судеб и человеческих жертв. В Кремле это назвали "жестом доброй воли", но "Викинг" указывает на значительные проблемы у вражеского войска на Киевщине.

"Войны выигрываются не только хорошими солдатами, но и разведкой, связью и самое главное — логистикой. В войнах нигде не встретишь идеального материально-технического обеспечения. Однако россияне приехали сюда вообще без логистики. Когда у них закончилось топливо, они буквально пошли его искать в украинские отделения полиции", — говорит военный.

Он также рассказал, что местные жители сообщали украинским воинам о перемещении вражеских колонн и техники. Абсолютное незнание настроений украинцев сыграло злую шутку как с самым путиным, так и с его боевиками. "Викинг" вспоминает, как некоторые мужчины, ранее служившие в советской армии, подходили и показывали на карте: "здесь много россиян, а здесь у них стоит вооружение".

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что освобождение Мощуна было одним из важнейших шагов в борьбе за Киевщину. Этот район был ключевым для обеспечения безопасности столицы и всей страны. Благодаря подвигу защитников удалось держать оборону на этом направлении, что оказало существенное влияние на результат боевых действий в регионе.