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Маркетолог розкрив історію створення логотипу Києва та бюрократію

6 грудня 2024 17:46
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Логотип Києва — історія створення та чому його неможливо осучаснити
Український маркетолог Андрій Федорів. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Історія розробки логотипу для міста Києва розпочалася ще за часів президентства Віктора Януковича. Проєкт замовила німецька компанія для туристичної виставки в Берліні, а його вартість становила близько 10 тисяч євро.

Про це розповів відомий український маркетолог Андрій Федорів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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За словами Федоріва, логотип Києва довгий час залишався нереалізованим і просто зберігався в архівах. Загалом було затверджено два варіанти.

"Це проєкт, замовлений німецькою компанією для туристичної виставки в Берліні. Його вартість становила, якщо не помиляюся, 10 тисяч євро. Після цього ми витратили 2-4 роки, щоб довести, що це чудовий логотип. Київ навіть провів "Євро-2012" без сучасного логотипу та нормального стилю. Згодом було обрано два варіанти, оскільки не змогли визначитися з одним. Тодішній віцемер викликав переможців і сказав: "Ви знаєте, Київ — унікальне місто, у всіх міст один бренд, а в Києва буде два". Потиснув нам руки, оголосив про премію, здається, 5 тисяч доларів. А потім ці два логотипи просто поклали в шафу", — розповів маркетолог.

Федорів зазначив, що ситуація змінилася після Революції Гідності, коли до КМДА долучився Антон Тараненко. Він запропонував використовувати логотип, і вже понад 10 років він є офіційним символом Києва.

Логотип Києва
Логотип Києва. Фото: КМДА

Втім, сам маркетолог зізнається, що нинішній логотип йому вже не подобається. У 2020-2021 роках його команда пропонувала безкоштовно оновити дизайн, проте через бюрократичні складнощі цю ініціативу не вдалося реалізувати.

"Мені цей логотип вже не подобається. Я його називаю "кузяблики" — оці чотири елементи. У 2020 або 2021 році ми приходили до мерії й запропонували оновити його безкоштовно. Але через бюрократичні процеси це виявилося складно. Нам сказали: "Якщо зміни не перевищать 15% від існуючої форми, то, можливо, ми це схвалимо. Але краще не чіпайте". На цьому все й закінчилося", — підсумував Федорів.

Раніше відомий український маркетолог Андрій Федорів відверто розповів про те, які стосунки він має з президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він пояснив, чи вплинуло це на його кар'єрний зріст.

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Київ КМДА Київрада туризм столиця

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