Логотип Киева — история создания и почему его невозможно осовременить

Украинский маркетолог Андрей Федоров. Фото: скриншот

История разработки логотипа для города Киева началась еще при президентстве Виктора Януковича. Проект заказала немецкая компания для туристической выставки в Берлине, а его стоимость составляла около 10 тысяч евро.

Об этом рассказал известный украинский маркетолог Андрей Федоров в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Как создавался логотип Киева

По словам Федорова, логотип Киева долгое время оставался нереализованным и просто хранился в архивах. Всего было утверждено два варианта.

"Это проект, заказанный немецкой компанией для туристической выставки в Берлине. Его стоимость составляла, если не ошибаюсь, 10 тысяч евро. После этого мы потратили от 2-х до 4-х лет, чтобы доказать, что это отличный логотип. Киев даже провел "Евро-2012" без современного логотипа и нормального стиля. Впоследствии были выбраны два варианта, поскольку не смогли определиться с одним. Тогдашний вицемер вызвал победителей и сказал: "Вы знаете, Киев — уникальный город, у всех городов один бренд, а у Киева будет два". Пожал нам руки, объявил о премии, кажется, 5 тысяч долларов. А потом эти два логотипа просто положили в шкаф, — рассказал маркетолог.

Федоров отметил, что ситуация изменилась после Революции Достоинства, когда к КГГА присоединился Антон Тараненко. Он предложил использовать логотип, и уже более 10 лет он является официальным символом Киева.

Логотип Киева. Фото: КГГА

Впрочем, сам маркетолог признается, что нынешний логотип ему уже не нравится.

"Мне этот логотип уже не нравится. Я его называю "кузяблики" — вот эти четыре элемента. В 2020 или 2021 году мы пришли в мэрию и предложили бесплатно обновить его. Но из-за бюрократических процессов это оказалось сложно. Нам сказали: "Если изменения не превысят 15% от существующей формы, то, возможно, мы это одобрим. Но лучше не трогайте". На этом всё и закончилось", — подытожил Федоров.

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