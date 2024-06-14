Марш ЛГБТ у Києві проведуть не у метро, а на вулиці, — голова "КиївПрайду"

Марш рівності у Києві. Архівне фото: nv.ua

Марш ЛГБТ у Києві скасовувати не будуть. Хода пройде вулицями столиці, поблизу укриттів, а не у метро, як планувалося раніше. Загалом у "КиївПрайд-2024" візьмуть участь близько 500 осіб.

Про це у четвер, 13 червня, повідомили на фейсбук-сторінці громадської організації KyivPride.

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За словами голови правління ГО "КиївПрайд" Анни Шаригіної, організація відмовилась від ідеї проведення маршу у столичному метрополітені.

"Що стосується безпеки, то з поліцією обговорено маршрут повністю, обговорено план заходу. Ми здійснюємо певні заходи безпеки як організатори, зокрема, те, що марш буде закритим, тільки за попередньою реєстрацією. Це також є одним із заходів безпеки. Марш відбудеться на вулицях Києва, але це буде недалеко від укриття, як рекомендують інструкції, і ми їх дотримуватимемося", — йдеться у повідомленні KyivPride.

Марш рівності відбудеться у Києві 16 червня.

Раніше організатори "КиївПрайд-2024" заявили, що Марш рівності вони можуть провести у столичному метро та не узгоджувати з владою дозвіл.

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні.