Марш ЛГБТ в Киеве проведут не в метро, а на улице, - глава "КиевПрайда"

Марш равенства в Киеве. Архивное фото: nv.ua

Марш ЛГБТ в Киеве отменять не будут. Шествие пройдет по улицам столицы, вблизи укрытий, а не в метро, как планировалось ранее. В общей сложности в "КиевПрайд-2024" примут участие около 500 человек.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщили на фейсбук-странице общественной организации KyivPride.

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Присоединиться к маршу смогут только зарегистрированные участники

По словам главы правления ОО "КиевПрайд" Анны Шарыгиной, организация отказалась от идеи проведения марша в столичном метрополитене.

"Что касается безопасности, то с полицией обсждался маршрут полностью, обсуждался план мероприятия. Мы отвечаем за определенные меры безопасности как организаторы, в частности, одна из них — ограниченное количество участников, только по предварительной регистрации. Марш состоится на улицах Киева, но это будет недалеко от укрытий, как рекомендуют инструкции, и мы будем их придерживаться", — говорится в сообщении KyivPride.

Марш равенства состоится в Киеве 16 июня.

Ранее организаторы "КиевПрайд-2024" заявили, что Марш равенства они могут провести в столичном метро, без разрешения горвластей.

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании.