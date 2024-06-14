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Марш ЛГБТ в Киеве — организаторы сообщили детали маршрута

14 июня 2024 02:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Марш ЛГБТ в Киеве проведут не в метро, а на улице, - глава "КиевПрайда"
Марш равенства в Киеве. Архивное фото: nv.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Марш ЛГБТ в Киеве отменять не будут. Шествие пройдет по улицам столицы, вблизи укрытий, а не в метро, как планировалось ранее. В общей сложности в "КиевПрайд-2024" примут участие около 500 человек.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщили на фейсбук-странице общественной организации KyivPride.

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Присоединиться к маршу смогут только зарегистрированные участники

По словам главы правления ОО "КиевПрайд" Анны Шарыгиной, организация отказалась от идеи проведения марша в столичном метрополитене.

"Что касается безопасности, то с полицией обсждался маршрут полностью, обсуждался план мероприятия. Мы отвечаем за определенные меры безопасности как организаторы, в частности, одна из них — ограниченное количество участников, только по предварительной регистрации. Марш состоится на улицах Киева, но это будет недалеко от укрытий, как рекомендуют инструкции, и мы будем их придерживаться", — говорится в сообщении KyivPride.

Марш равенства состоится в Киеве 16 июня.

Ранее организаторы "КиевПрайд-2024" заявили, что Марш равенства они могут провести в столичном метро, без разрешения горвластей.

Напомним, в Киеве набирает обороты новый скандал с участием работников ТЦК и ЛГБТ-сообщества KyivPride. Активисты обвинили военных в преследовании.

Киев
метро
митинг
ЛГБТ
безопасность
права

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