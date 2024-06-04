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Організатори заявили, що можуть провести Марш рівності й без згоди київської влади

4 червня 2024 15:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Марш рівності у Києві можуть провести в метро
Марш рівності в Києві. Фото: liga.net
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Організатори КиївПрайд 2024 заявили, що Марш рівності вони можуть провести у столичному метро та не узгоджувати із владою дозвіл. Також вони сказали, що раніше вже надсилали у КМВА відповідні запити на дозвіл, але відповіді так і не отримали.

Про це організатори Маршу рівності повідомили на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 4 червня.

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"Сьогодні, після офіційного анонсу Маршу КиївПрайд 2024, телеграм-канали почали поширювати фейки, які призвели до гострої публічної реакції. Київська міська державна адміністрація відреагувала на ситуацію та випустила відповідну заяву.

КиївПрайд спростовує інформацію, поширену деякими телеграм-каналами, які пов’язують з недобросовісними політтехнологами. Зокрема, ми наголошуємо, що КиївПрайд ніколи не звертався до КМДА із проханням про закриття станцій метро чи виділення коштів з міського бюджету. Ми виступаємо проти втягування КиївПрайду в політичне протистояння у столиці", — написали організатори у Facebook.

Також вони зазначили, що ще 16 травня звертались до міської влади Києва та пропонували зустрітися, аби домовитись про можливе місце проведення Маршу рівності. Але у КМВА не відповіли на запит.

Пост Прайд
Допис організаторів маршу у Facebook

Зі свого боку КиївПрайд заявляє, що може провести захід без відповідних дозволів влади столиці у метро, адже у них уже є досвід проведення такого маршу у Харкові.

"КиївПрайд 2024 може відбутись у метро у тій чи іншій формі і без офіційного погодження КМДА чи Київського метрополітену, однак ми як організатори завжди виступаємо за діалог із владою", — заявили організатори.

Вони підкреслили, що через російську агресію та часті повітряні тривоги провести Марш рівності було б найбільш безпечно саме у метро.

Нагадаємо, 16 червня у Києві активісти планують провести Марш рівності. Через війну організатори хочуть провести захід у метрополітені, проте у КМДА не погоджували таке рішення і просять обрати іншу локацію.

Нагадаємо, 9 червня в артцентрі Closer відбудеться благодійний освітній фестиваль КиївПрайд, де пройдуть лекції, дискусії, креативні майстерні, ярмарок, психологічні консультації, майстер-класи та музичні заходи. Також буде вручено нагороду KyivPride Awards союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти.

метро
Київ
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ЛГБТ
гей

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