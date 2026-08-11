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Головна Київ Масова загибель риби на Київщині: причину ліквідували

Масова загибель риби на Київщині: причину ліквідували

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Дата публікації: 11 серпня 2026 19:55
Ткаченко: стічні води потрапили у водойми Київщини
Представники комісій на місці катастрофи. Фото: Борщагівська сільська рада

У Борщагівській громаді Київської області встановили ймовірне джерело забруднення водойм, де зафіксували масову загибель риби. Під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми громади.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Фахівці досліджують воду та загиблу рибу на Київщині

Відповідні роботи задокументували правоохоронці. Наразі їх припинили, а потенційне джерело витоку ліквідували. 

Масова загибель риби на Київщині: причину ліквідували - фото 1
Екологічна катастрофа на Київщині. Фото: Борщагівська сільська рада

Комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. Також організували збір і подальшу утилізацію загиблої риби.

Масова загибель риби на Київщині: причину ліквідували - фото 2
Представники комісій на місці катастрофи. Фото: Борщагівська сільська рада

Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією на місцях організували підвезення питної води.

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Представники комісій на місці катастрофи. Фото: Борщагівська сільська рада

Ситуацію також планують розглянути на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА. Водночас остаточну причину загибелі риби встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про екологічну надзвичайну ситуацію у Борщагівській громаді. У трьох місцевих водоймах зафіксували масову загибель риби, попередньо йдеться приблизно про три тонни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 серпня близько 200 людей зібралися на акцію протесту проти вирубки дерев у столичному сквері "Теремки". Причиною невдоволення стало прокладання резервної теплотраси, під час якого вже вирубали дерева, зокрема столітні дуби. Після протесту роботи з вирубки призупинили до відкритого обговорення проєкту.

екологічна катастрофа Київська область Тимур Ткаченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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