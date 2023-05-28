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Масована атака дронів на Київ: влада розповіла про наслідки

28 травня 2023 07:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Масована атака дронів на Київ: влада розповіла про наслідки
Нічна атака безпілотників на Київ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі ворог вкотре атакував столицю. Це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була  найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed". Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі було знищено понад 40 безпілотників ворога. 

Руйнування та жертви нічної атаки 

  • У Голосіївському районі через збиття дронів:
  1. уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну — госпіталізували; 
  2. виникло займання даху одного з ТРЦ;
  3. виникла пожежа на території одного з будівництв;
  4.  було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.
  • У Печерському районі загорівся дах будинку. 
  • У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби.

"Подякуйте бійцям ППО за захист! Але самі будьте дисципліновані — неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

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