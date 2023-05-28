Масована атака дронів на Київ: влада розповіла про наслідки

Нічна атака безпілотників на Київ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Цієї ночі ворог вкотре атакував столицю. Це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Повітряна тривога лунала понад 5 годин.

Як зазначають представники місцевої влади, це була найбільша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражуючими боєприпасами "Shahed". Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі було знищено понад 40 безпілотників ворога.

Руйнування та жертви нічної атаки

У Голосіївському районі через збиття дронів:

уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну — госпіталізували; виникло займання даху одного з ТРЦ; виникла пожежа на території одного з будівництв; було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

загорівся дах будинку. У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби.

"Подякуйте бійцям ППО за захист! Але самі будьте дисципліновані — неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.