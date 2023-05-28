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Массированная атака дронов на Киев: власти рассказали о последствиях

28 мая 2023 07:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Массированная атака дронов на Киев: власти рассказали о последствиях
Ночная атака беспилотников на Киев. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью враг в очередной раз атаковал столицу. Это уже четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Воздушная тревога звучала более 5 часов.

Как отмечают представители местной власти, это была самая большая с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — баражирующими боеприпасами "Shahed". Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.

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По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева этой ночью было уничтожено более 40 беспилотников врага.

Разрушения и жертвы ночной атаки

  • В Голосеевском районе из-за сбития дронов:
  1. обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;
  2. возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;
  3. возник пожар на территории одного из строек;
  4. было возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв., есть один пострадавший.
  • В Печерском районе загорелась крыша дома.
  • В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется. На всех местах работают экстренные службы.

"Поблагодарите бойцов ПВО за защиту! Но сами будьте дисциплинированы - неукоснительно соблюдайте правила безопасности при объявлении воздушной тревоги", — написал начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенья. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падения обломков в Голосеевском районе один погиб, еще один человек получил ранения.

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