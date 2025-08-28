Відео
Головна Київ Масована атака на Київ — кількість загиблих зросла

Масована атака на Київ — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:04
Обстріл Києва 28 серпня — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілів Києва. Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Києві внаслідок комбінованого ворожого удару у ніч проти 28 серпня кількість загиблих знову зросла. Наразі відомо про 14 жертв, серед яких є діти.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Читайте також:

Наслідки удару по Києву 28 серпня

У прокуратурі повідомили, що станом на 11:00 у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки РФ. Серед загиблих троє дітей — дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє — загинули в лікарні від надскладних травм. 

Удар по Києву 28 серпня
Правоохоронці на місці атаки. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Атака на Київ 18 серпня
Ігор Клименко на місці удару спілкується з людьми. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Обстріл Києва 28 серпня
Рятувальники на місці обстрілу у Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Як відомо, 13 осіб загинуло внаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі, одна — у Шевченківському. Ще 10 людей вважається зниклими безвісти та можуть бути під завалами. 

"На місцях ураження тривають пошуково-рятувальні та аварійні роботи. Окрім екстрених служб, прибули мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісного центру, тож люди, які втратили документи можуть швидко подати заявку та відновити їх", — сказав Ігор Клименко. 

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 цілей. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни, зокрема, Київ. 

Окупанти атакували центр Києва та влучили у торгівельний центр. Крім того, в столиці зруйнований житловий будинок, під завалами якого досі можуть перебувати люди. 

Водночас в Міноборони назвали, що саме хотіла атакувати РФ і з якою метою. Сьогодні під атакою опинилися звичайні житлові будинки та низка цивільних об'єктів.

Київ обстріли війна в Україні ракетний удар загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
