У Києві після обстрілу дістали з-під завалів будинків фрагменти тіл

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко ознайомлюється із ситуацією на місці прильоту. Фото: МВС України

У столиці тривають масштабні рятувальні роботи після нічної атаки з боку Росії 28 серпня. Обстріли спричинили руйнування житлових будинків та інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на цей момент відомо щонайменше про чотирьох загиблих.

Про це Ігор Клименко повідомив на своєму Telegram-каналі.

В Києві дістали з-під завалів рештки тіл загиблих

Рятувальники також виявили фрагменти тіл, тож попереду складна процедура ідентифікації. Кількість поранених зросла до тридцяти осіб, частину з них госпіталізовано.

Обвал будинку від балістичної атаки РФ. Фото: МВС України

На одній із найбільш постраждалих локацій працює новостворений мобільний загін ДСНС "Дельта". Його бійцям вдалося витягти з-під завалів трьох людей живими. Водночас існує висока ймовірність, що під руїнами досі залишаються інші постраждалі, і пошукові роботи тривають безперервно.

Врятований чоловік. Фото: МВС України

До ліквідації наслідків залучені верхолази, кінологи зі службовими собаками, психологи, інженерні підрозділи та пожежно-рятувальна техніка.

Для розчищення завалів активно застосовується сучасна роботизована техніка, яка дозволяє швидше й безпечніше дістатися до заблокованих людей.

Дим від пожежі в атакованому будинку. Фото: МВС України

Усього по Києву на місцях влучань працюють близько 500 рятувальників і тисяча поліцейських. Понад 60 слідчо-оперативних груп документують наслідки удару, приймають заяви від постраждалих громадян та фіксують масштаби руйнувань.

"Кожна хвилина роботи наших екстрених служб — це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору", — наголосив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, за останніми даними в Києві загинуло щонайменше четверо осіб, десятки отримали поранення.

Внаслідок атаки постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.

Росія вкотре застосувала тактику комбінованої атаки. У Києві є багато руйнувань у житлових будинках.