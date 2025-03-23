Атака на Київ 23 березня — серед загиблих є дитина

Пошкоджений будинок у Києві через російську атаку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росіяни в ніч проти 23 березня атакували столицю ударними дронами. Внаслідок масованого обстрілу загинули люди, серед яких — дитина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Наслідки обстрілу Києва 23 березня

Як зазначили у поліції, внаслідок атаки ворога є постраждалі, загинули троє людей. Серед загиблих — п'ятирічна дитина.

"Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці. На місцях працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативні групи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення. У Голосіївському районі уламки впали на територію промзони. Також пошкоджено багатоповерхівку у Подільському районі. У Шевченківському районі уламки пошкодили автомобілі.

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали 10 людей. Серед загиблих — батько та його маленька дочка. Наймолодшому пораненому — лише 11 місяців.

Падіння уламків збитих БпЛА зафіксували, зокрема, у Подільському, Дніпровському, Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах.

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 23 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, київська влада повідомила про падіння уламків ворожих дронів. Є пошкодження відразу у трьох районах столиці.

Окупанти атакували Київ пізно ввечері 23 березня. На місця, де впали уламки, терміново виїхали усі екстрені служби.