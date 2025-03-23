Атака на Киев 23 марта — среди погибших есть ребенок

Поврежденный дом в Киеве из-за российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россияне в ночь на 23 марта атаковали столицу ударными дронами. В результате массированного обстрела погибли люди, среди которых — ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Последствия обстрела Киева 23 марта

Как отметили в полиции, в результате атаки врага есть пострадавшие, погибли три человека. Среди погибших — пятилетний ребенок.

"Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы. На местах работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели ГСЧС и следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Днепровском районе обломки вражеских дронов попали в дом и упали на нежилое помещение. В Голосеевском районе обломки упали на территорию промзоны. Также повреждена многоэтажка в Подольском районе. В Шевченковском районе обломки повредили автомобили.

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В КГВА сообщили, что в результате обстрела пострадали 10 человек. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. Самому младшему раненому — всего 11 месяцев.

Падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали, в частности, в Подольском, Днепровском, Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах.

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия обстрела Киева в ночь на 23 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, киевские власти сообщили о падении обломков вражеских дронов. Есть повреждения сразу в трех районах столицы.

Оккупанты атаковали Киев поздно вечером 23 марта. На места, где упали обломки, срочно выехали все экстренные службы.