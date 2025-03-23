Атака на Киев 23 марта — среди погибших есть ребенок

Массированная атака на Киев — среди погибших есть ребенок
Россияне в ночь на 23 марта атаковали столицу ударными дронами. В результате массированного обстрела погибли люди, среди которых — ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Последствия обстрела Киева 23 марта
Как отметили в полиции, в результате атаки врага есть пострадавшие, погибли три человека. Среди погибших — пятилетний ребенок.
"Зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы. На местах работают патрульные полицейские, взрывотехники, спасатели ГСЧС и следственно-оперативные группы", — говорится в сообщении.
В Днепровском районе обломки вражеских дронов попали в дом и упали на нежилое помещение. В Голосеевском районе обломки упали на территорию промзоны. Также повреждена многоэтажка в Подольском районе. В Шевченковском районе обломки повредили автомобили.
В КГВА сообщили, что в результате обстрела пострадали 10 человек. Среди погибших — отец и его маленькая дочь. Самому младшему раненому — всего 11 месяцев.
Падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали, в частности, в Подольском, Днепровском, Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах.
Напомним, киевские власти сообщили о падении обломков вражеских дронов. Есть повреждения сразу в трех районах столицы.
Оккупанты атаковали Киев поздно вечером 23 марта. На места, где упали обломки, срочно выехали все экстренные службы.
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