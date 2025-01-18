Обстріл Києва 18 січня — Кличко повідомив про масштабний прорив на трубопроводі водопостачання

Наслідки російського удару. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 січня, Росія завдала масованого удару по Києву. Окупанти застосовували балістичні ракети та безпілотники. У результаті атаки є руйнування.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Наслідки атаки

За словами Кличка, у Шевченківському районі столиці пошкоджений трубопровід водопостачання.

"Ремонтні бригади прямують на місце", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у цьому районі здійнялася пожежа у нежитловій будівлі, а в будинка повибивало вікна рятувальники працюють на місці події.

"У Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку", — додав мер.

Очільник столиці також зазначив, що пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська".

"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", — підсумував Кличко.

Наразі відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі.

Нагадаємо, що вранці 18 січня на Київщині було чутно вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили про атаку ворожих ударних дронів, проти яких активно працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА.