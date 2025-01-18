Обстрел Киева 18 января — Кличко сообщил о масштабном прорыве на трубопроводе водоснабжения

Последствия российского удара. Фото: Новини .LIVE

В субботу, 18 января, Россия нанесла массированный удар по Киеву. Оккупанты применяли баллистические ракеты и беспилотники. В результате атаки есть разрушения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Последствия атаки

По словам Кличко, в Шевченковском районе столицы поврежден трубопровод водоснабжения.

"Ремонтные бригады направляются на место", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этом районе вспыхнул пожар в нежилом здании, а в доме выбило окна. Спасатели работают на месте происшествия.

"В Шевченковском районе повыбивало окна и есть задымление в подъезде жилого дома", — добавил мэр.

Глава столицы также отметил, что повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская".

" Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", — подытожил Кличко.

На данный момент известно о четырех погибших в Шевченковском районе.

Напомним, что утром 18 января на Киевщине были слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили об атаке вражеских ударных дронов, против которых активно работала ПВО. Зафиксировано падение обломков вражеских БпЛА.