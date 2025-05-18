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Масована атака РФ на Київщину — у ДСНС показали наслідки

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Дата публікації: 18 травня 2025 08:56
Обстріл Київщини 18 травня — у ДСНС показали наслідки атаки Росії
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 18 травня здійснили масовану атаку на Київську область. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Внаслідок ударів є загибла та поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Масована атака на Київщину 18 травня

"Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Київщини 18 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

В Обухівському районі окупанти зруйнували житловий будинок. Там загинула жінка 1997 р.н., а також поранені троє людей (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.). Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівку. Крім того, горіли гаражі.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщину 18 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС
Російський обстріл Київщини 18 травня
Наслідки обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

А у Фастівському районі загарбники зруйнували склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. У ДСНС повідомили, що сталася пожежа у медцентрі (5 000 кв.м).

Удари РФ по Київщині 18 травня
Наслідки обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС
ДСНС на місці російської атаки на Київщину 18 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Наразі на місцях російських атак працюють 55 рятувальників та 17 одиниць техніки.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти завдали ударів по Київській області. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив наслідки.

Також потужні вибухи лунали в Києві. Там працювали сили протиповітряної оборони.

війна вбивство ДСНС Київська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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