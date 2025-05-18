Обстріл Київщини 18 травня — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

Масована атака РФ на Київщину — у ДСНС показали наслідки
Російські окупанти у ніч проти 18 травня здійснили масовану атаку на Київську область. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Внаслідок ударів є загибла та поранені.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Масована атака на Київщину 18 травня
"Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви", — йдеться у повідомленні.
В Обухівському районі окупанти зруйнували житловий будинок. Там загинула жінка 1997 р.н., а також поранені троє людей (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.). Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівку. Крім того, горіли гаражі.
А у Фастівському районі загарбники зруйнували склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. У ДСНС повідомили, що сталася пожежа у медцентрі (5 000 кв.м).
Наразі на місцях російських атак працюють 55 рятувальників та 17 одиниць техніки.
Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти завдали ударів по Київській області. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив наслідки.
Також потужні вибухи лунали в Києві. Там працювали сили протиповітряної оборони.
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