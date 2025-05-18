Обстріл Київщини 18 травня — у ДСНС показали наслідки атаки Росії

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 18 травня здійснили масовану атаку на Київську область. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Внаслідок ударів є загибла та поранені.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Масована атака на Київщину 18 травня

"Унаслідок нічної масованої атаки на Київщині зафіксовано руйнування та пожежі в кількох громадах. Є жертви", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

В Обухівському районі окупанти зруйнували житловий будинок. Там загинула жінка 1997 р.н., а також поранені троє людей (1966, 1964 р.н. та дитина 2019 р.н.). Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівку. Крім того, горіли гаражі.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

А у Фастівському районі загарбники зруйнували склад (500 кв.м) та господарчу будівлю. У ДСНС повідомили, що сталася пожежа у медцентрі (5 000 кв.м).

Наслідки обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 18 травня. Фото: ДСНС

Наразі на місцях російських атак працюють 55 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 18 травня окупанти завдали ударів по Київській області. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив наслідки.

Також потужні вибухи лунали в Києві. Там працювали сили протиповітряної оборони.