Обстрел Киевщины 18 мая — в ГСЧС показали последствия атаки России

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевщины 18 мая. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 18 мая совершили массированную атаку на Киевскую область. Сейчас спасатели ликвидируют последствия обстрела. В результате ударов есть погибшая и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Массированная атака на Киевскую область 18 мая

"В результате ночной массированной атаки в Киевской области зафиксированы разрушения и пожары в нескольких громадах. Есть жертвы", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевской области 18 мая. Фото: ГСЧС

В Обуховском районе оккупанты разрушили жилой дом. Там погибла женщина 1997 г.р., а также ранены три человека (1966, 1964 г.р. и ребенок 2019 г.р.). В результате ударов повреждена многоэтажка. Кроме того, горели гаражи.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевщины 18 мая. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Киевской области 18 мая. Фото: ГСЧС

А в Фастовском районе захватчики разрушили склад (500 кв.м) и хозяйственное здание. В ГСЧС сообщили, что произошел пожар в медцентре (5 000 кв.м).

Последствия обстрела Киевщины 18 мая. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киевской области 18 мая. Фото: ГСЧС

Сейчас на местах российских атак работают 55 спасателей и 17 единиц техники.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, ночью 18 мая оккупанты нанесли удары по Киевской области. Глава ОВА Николай Калашник сообщил о последствиях.

Также мощные взрывы раздавались в Киеве. Там работали силы противовоздушной обороны.