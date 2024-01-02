Масована ракетна атака по Києву — рятувальники продовжують знаходити тіла

Наслідки ракетного удару по столиці. Фото: ГСНС

Росіяни, 29 грудня 2023 року, завдали масованого удару по столиці. В результаті обстрілів рятувальники вже три доби поспіль проводять пошуково-рятувальну операцію і продовжують знаходити тіла від російських ракет.

Про це повідомили в Київській військовій адміністрації.

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Зазначається, що станом на 2 січня на 22:30 рятувальники виявили тіла 29 загиблих. Це найбільша кількість внаслідок ракетної атаки по столиці від початку 2023 року.

"Сьогодні, в День жалоби, скорбимо разом із рідними по усім невинним жертвам російського терору", — мовиться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки по Києву. Фото: ДСНС

Нагадаємо, окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завали, постраждала цивільні об'єкти.

Жителі Святошинського району Києва прокоментували нічну атаку російських окупантів на місто. Вони кажуть, що було дуже гучно та страшно.