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Массированная ракетная атака по Киеву — спасатели продолжают находить тела

2 января 2024 01:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Массированная ракетная атака по Киеву — спасатели продолжают находить тела
Последствия ракетного удара по столице. Фото: ГСЧС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне, 29 декабря 2023 года, нанесли массированный удар по столице. В результате обстрелов спасатели уже трое суток подряд проводят поисково-спасательную операцию и продолжают находить тела от российских ракет.

Об этом сообщили в Киевской военной администрации.

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Отмечается, что по состоянию на 2 января в 22:30 спасатели обнаружили тела 29 погибших. Это самое большое количество в результате ракетной атаки по столице с начала 2023 года.

"Сегодня, в День траура, скорбим вместе с родными по всем невинным жертвам российского террора", — говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки по Киеву Фото: ГСЧС

Напомним, оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов ранены, люди находятся под завалами, пострадала гражданские объекты.

Жители Святошинского района Киева прокомментировали ночную атаку российских кафиров на город. Они говорят, что было очень громко и страшно.

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