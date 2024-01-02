Массированная ракетная атака по Киеву — спасатели продолжают находить тела
Россияне, 29 декабря 2023 года, нанесли массированный удар по столице. В результате обстрелов спасатели уже трое суток подряд проводят поисково-спасательную операцию и продолжают находить тела от российских ракет.
Об этом сообщили в Киевской военной администрации.
Что известно о последствиях ракетной атаки по Киеву
Отмечается, что по состоянию на 2 января в 22:30 спасатели обнаружили тела 29 погибших. Это самое большое количество в результате ракетной атаки по столице с начала 2023 года.
"Сегодня, в День траура, скорбим вместе с родными по всем невинным жертвам российского террора", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов ранены, люди находятся под завалами, пострадала гражданские объекты.
Жители Святошинского района Киева прокомментировали ночную атаку российских кафиров на город. Они говорят, что было очень громко и страшно.
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