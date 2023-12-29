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Ракетний удар по Києву — місцева влада розповіла про наслідки

29 грудня 2023 09:41
оновлено: 09:49
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Ракетна атака на Київ 29 грудня — які пошкодження в місті
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завали, постраждала цивільні об'єкти.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в ДСНС

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Оновлено 09:48. У КМВА розповіли, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. Інформація ще уточнюється та оновлюється.

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У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару в Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. На щастя, обійшлося без пожежі. Наразі уточнюється інформація щодо потерпілих.

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Наслідки обстрілів у Києві. Фото: ДСНС

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Також відомо, що в Ш евченківському районі виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

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Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС. 

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

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