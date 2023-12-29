Ракетна атака на Київ 29 грудня — які пошкодження в місті

Ракетний удар по Києву — місцева влада розповіла про наслідки
Сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завали, постраждала цивільні об'єкти.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в ДСНС.
Наслідки ракетного удару по Києву 29 грудня
Оновлено 09:48. У КМВА розповіли, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. Інформація ще уточнюється та оновлюється.
У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару в Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. На щастя, обійшлося без пожежі. Наразі уточнюється інформація щодо потерпілих.
Також відомо, що в Ш евченківському районі виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.
Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.
На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
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