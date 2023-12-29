Ракетна атака на Київ 29 грудня — які пошкодження в місті

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: ДСНС

Сьогодні окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завали, постраждала цивільні об'єкти.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в ДСНС.

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Оновлено 09:48. У КМВА розповіли, що станом на зараз відомо про 17 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. Інформація ще уточнюється та оновлюється.

У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару в Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. На щастя, обійшлося без пожежі. Наразі уточнюється інформація щодо потерпілих.

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: ДСНС

Також відомо, що в Ш евченківському районі виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з`ясовується.

Водночас у ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

На місці працюють наряди поліції, слідчі, криміналісти, рятувальники ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.