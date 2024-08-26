У Києві 26 серпня розгорнули пункти незламності

Пункт незламності в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві через важку ситуацію після масованого удару по місту сьогодні вранці, 26 серпня, розгорнули пункти незламності. Наразі усі фахівці працюють, щоб повернути киянам світло.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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"У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути пункти незламності по місту Києву", — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що наразі енергетики працюють, аби повернути світло. Киян закликають зберігати спокій та бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.