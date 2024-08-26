Повторні вибухи у Києві 26 серпня — у небі російські ракети

У Києві прогриміли повторні вибухи — у небі ворожі ракети
Повторні вибухи у Києві пролунали зранку 26 серпня. Росіяни атакують столицю та область ракетами.
Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили.
Повторні вибухи у Києва 26 серпня
Оновлено 09:14. Наразі більшість киян перечікують російську атаку в метро. За даними Новини.LIVE там ніде проштовхнутися.
Оновлено 09:13. Кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у Києві та Львові.
Росіяни продовжують атакувати Київ крилатими ракетами. Місцеві пабліки повідомляють про повторні вибухи, Повітряні сили про пуски ракет на столицю з різних напрямків.
Також ПС повідомили про зліт додаткових російських літаків. З аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31К.
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