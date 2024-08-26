Повторні вибухи у Києві 26 серпня — у небі російські ракети

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Повторні вибухи у Києві пролунали зранку 26 серпня. Росіяни атакують столицю та область ракетами.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили.

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Повторні вибухи у Києва 26 серпня

Оновлено 09:14. Наразі більшість киян перечікують російську атаку в метро. За даними Новини.LIVE там ніде проштовхнутися.

Оновлено 09:13. Кореспонденти Суспільного повідомили про повторні вибухи у Києві та Львові.

Росіяни продовжують атакувати Київ крилатими ракетами. Місцеві пабліки повідомляють про повторні вибухи, Повітряні сили про пуски ракет на столицю з різних напрямків.

Скриншот допису ПС

Скриншот допису ПС

Скриншот допису моніторингових каналів

Також ПС повідомили про зліт додаткових російських літаків. З аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31К.

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