В Киеве 26 августа развернули пункты несокрушимости

Пункт несокрушимости в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве из-за тяжелой ситуации после массированного удара по городу утром 26 августа, развернули пункты несокрушимости. Все специалисты работают, чтобы вернуть киевлянам свет.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Пункты несокрушимости в Киеве

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву", — говорится в сообщении.

В КМВА добавили, что сейчас энергетики работают, чтобы вернуть свет. Киевлян призывают сохранять спокойствие и быть в укрытиях отбоя воздушной тревоги.