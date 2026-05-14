Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей

Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей

Дата публікації: 14 травня 2026 10:55
Рятувальники розбирають завали в Києві внаслідок обстрілу 14 травня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Зокрема, у Дарницькому районі знесло цілий підʼїзд. Відомо про 40 поранених, серед яких двоє дітей. Крім того, окупанти вбили двох людей.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE.

Масований російський обстріл Києва 14 травня

З 18:00 13 травня російські окупанти випустили по Україні понад 600 дронів, балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, крилаті Х-101 та "Кинджали". Основний напрямок удару був Київ. Більшість російських цілей вдалося збити силам ППО, але фіксуються наслідки терористичної атаки у різних регіонах України. 

Російський обстріл Києва 14 травня
Розбір завалів у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зокрема, у Дарницькому районі Києва снаряд влучив у панельний будинок, внаслідок чого зруйновано цілий підʼїзд. Відомо про двох загиблих та 40 поранених. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що серед травмованих двоє дітей. 

Розбір завалів у Києві 14 травня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину", — повідомив він.

На місці працюють всі екстрені служби. Крім того, розгорнули багато штабів. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами.  

У ДСНС повідомили про двох загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей

Атака Росії на Київ 14 травня
Російський удар по Києву. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Ліквідація наслідків обстрілу Києва 14 травня
Обстріл Києва 14 травня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали пʼять пошкоджених автомобілів. Загалом під російський удар потрапили пʼять районів столиці", — йдеться у повідомленні.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Допис Кличка. Фото: скриншот
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 14 травня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Руйнування зафіксовано у декількох районах столиці.

Крім того, цієї ночі під ударом противника опинилася також Київська область. Ворог бив по будинках, внаслідок чого є постраждалі. 

Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
