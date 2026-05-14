Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей

Рятувальники розбирають завали в Києві внаслідок обстрілу 14 травня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Зокрема, у Дарницькому районі знесло цілий підʼїзд. Відомо про 40 поранених, серед яких двоє дітей. Крім того, окупанти вбили двох людей.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE.

Масований російський обстріл Києва 14 травня

З 18:00 13 травня російські окупанти випустили по Україні понад 600 дронів, балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, крилаті Х-101 та "Кинджали". Основний напрямок удару був Київ. Більшість російських цілей вдалося збити силам ППО, але фіксуються наслідки терористичної атаки у різних регіонах України.

Розбір завалів у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зокрема, у Дарницькому районі Києва снаряд влучив у панельний будинок, внаслідок чого зруйновано цілий підʼїзд. Відомо про двох загиблих та 40 поранених. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що серед травмованих двоє дітей.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину", — повідомив він.

На місці працюють всі екстрені служби. Крім того, розгорнули багато штабів. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами.

У ДСНС повідомили про двох загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей.

Російський удар по Києву. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Обстріл Києва 14 травня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали пʼять пошкоджених автомобілів. Загалом під російський удар потрапили пʼять районів столиці", — йдеться у повідомленні.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 14 травня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Руйнування зафіксовано у декількох районах столиці.

Крім того, цієї ночі під ударом противника опинилася також Київська область. Ворог бив по будинках, внаслідок чого є постраждалі.