Масований обстріл Києва ракетами і дронами: постраждали 40 людей
У Києві продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського обстрілу у ніч проти 14 травня. Зокрема, у Дарницькому районі знесло цілий підʼїзд. Відомо про 40 поранених, серед яких двоє дітей. Крім того, окупанти вбили двох людей.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі Ранок.LIVE.
Масований російський обстріл Києва 14 травня
З 18:00 13 травня російські окупанти випустили по Україні понад 600 дронів, балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, крилаті Х-101 та "Кинджали". Основний напрямок удару був Київ. Більшість російських цілей вдалося збити силам ППО, але фіксуються наслідки терористичної атаки у різних регіонах України.
Зокрема, у Дарницькому районі Києва снаряд влучив у панельний будинок, внаслідок чого зруйновано цілий підʼїзд. Відомо про двох загиблих та 40 поранених. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що серед травмованих двоє дітей.
"Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину", — повідомив він.
На місці працюють всі екстрені служби. Крім того, розгорнули багато штабів. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами.
У ДСНС повідомили про двох загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей.
"Рятувальники вже вивезли понад 20 куб. м уламків будівельних конструкцій та евакуювали пʼять пошкоджених автомобілів. Загалом під російський удар потрапили пʼять районів столиці", — йдеться у повідомленні.
Наразі ліквідація наслідків обстрілу продовжується в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 14 травня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами. Руйнування зафіксовано у декількох районах столиці.
Крім того, цієї ночі під ударом противника опинилася також Київська область. Ворог бив по будинках, внаслідок чого є постраждалі.