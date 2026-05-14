Массированный обстрел Киева ракетами и дронами: пострадали 40 человек

Спасатели разбирают завалы в Киеве в результате обстрела 14 мая. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве продолжают ликвидировать последствия массированного российского обстрела в ночь на 14 мая. В частности, в Дарницком районе снесло целый подъезд. Известно о 40 раненых, среди которых двое детей. Кроме того, оккупанты убили двух человек.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн в эфире Ранок.LIVE.

Массированный российский обстрел Киева 14 мая

С 18:00 13 мая российские оккупанты выпустили по Украине более 600 дронов, баллистические ракеты "Искандер-М", С-400, крылатые Х-101 и "Кинжалы". Основное направление удара был Киев. Большинство российских целей удалось сбить силам ПВО, но фиксируются последствия террористической атаки в разных регионах Украины.

В частности, в Дарницком районе Киева снаряд попал в панельный дом, в результате чего разрушен целый подъезд. Известно о двух погибших и 40 раненых. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что среди травмированных двое детей.

"Госпитализировали 31 пострадавшего. В том числе — одного ребенка", — сообщил он.

На месте работают все экстренные службы. Кроме того, развернули много штабов. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами.

В ГСЧС сообщили о двух погибших. Чрезвычайникам удалось спасти 28 человек.

"Спасатели уже вывезли более 20 куб. м обломков строительных конструкций и эвакуировали пять поврежденных автомобилей. Всего под российский удар попали пять районов столицы", — говорится в сообщении.

Сейчас ликвидация последствий обстрела продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Киев ракетами и дронами. Разрушения зафиксированы в нескольких районах столицы.

Кроме того, этой ночью под ударом противника оказалась также Киевская область. Враг бил по домам, в результате чего есть пострадавшие.